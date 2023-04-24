The Hockey Writers: в серии «Сиэтл» — «Колорадо» Грубауэр переигрывает Георгиева

Североамериканский портал The Hockey Writers оценил игру голкиперов в серии «Колорадо Эвеланш» (Александра Георгиева) — «Сиэтл Кракен» (Филиппа Грубауэра).

«Грубауэр переигрывает Георгиева. После того как Филипп Грубауэр провёл второй подряд некачественный сезон в регулярке за «Кракен», он хорошо показал себя в плей-офф. Филипп занимает пятое место по проценту отражённых бросков (91,7) среди вратарей, сыгравших как минимум две игры в Кубке Стэнли, Георгиев же нехарактерно плох с 89,8% (11-е место).

Учитывая большую выборку в регулярном сезоне, само собой разумеется, что Георгиев найдёт свою форму в ближайшее время. Тем не менее трудно игнорировать его малое количество игр в плей-офф (5) по сравнению с немного большим опытом Грубауэра (36 игр, 29 из которых были за «Колорадо»).

Грубауэр заслуживает похвалы за то, что он не стал обузой, как можно было ожидать после регулярки. Если у «Сиэтла» и будет шанс расстроить действующих чемпионов, то это будет потому, что Грубауэр наконец найдёт свою прежнюю форму финалиста «Везины» сезона-2019/2020», — сказано в статье.

Напомним, в серии впереди «лавины» со счётом 2-1. Следующий матч состоится 25 апреля в 5:00 мск.