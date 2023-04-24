«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Паниным

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и защитник Григорий Панин подписали новый контракт, сообщает официальный сайт уфимского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В минувшем чемпионате Панин сыграл 63 матча, набрав 16 (6+10) очков при показателе полезности «+9», провёл 122 силовых приёма и заблокировал 76 бросков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 37-летний игрок обороны провёл 775 встреч, в которых отметился 159 (36+123) набранными баллами с показателем полезности «+183» и с 1359 штрафными минутами.

Григорий Панин является серебряным призёром чемпионата России (2004/2005), серебряным призёром молодёжного чемпионата мира (2005), обладателем Континентального Кубка (2008), обладателем Кубка Гагарина (2008/2009, 2009/2010), бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2018/2019).