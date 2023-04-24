«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Паниным

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и защитник Григорий Панин подписали новый контракт, сообщает официальный сайт уфимского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.
В минувшем чемпионате Панин сыграл 63 матча, набрав 16 (6+10) очков при показателе полезности «+9», провёл 122 силовых приёма и заблокировал 76 бросков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 37-летний игрок обороны провёл 775 встреч, в которых отметился 159 (36+123) набранными баллами с показателем полезности «+183» и с 1359 штрафными минутами.
Григорий Панин является серебряным призёром чемпионата России (2004/2005), серебряным призёром молодёжного чемпионата мира (2005), обладателем Континентального Кубка (2008), обладателем Кубка Гагарина (2008/2009, 2009/2010), бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2018/2019).
- 24 апреля 2023
-
15:28
-
15:06
-
15:02
-
14:57
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:00
-
12:36
-
12:17
-
11:52
-
11:41
-
11:34
-
11:11
-
11:00
-
10:32
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:47
-
09:32
-
09:12
-
09:05
-
08:43
-
08:26
-
08:15
-
07:31
-
04:13
-
01:42
-
01:35
- 23 апреля 2023
-
23:42
-
23:20
-
22:47
-
22:24
-
22:12