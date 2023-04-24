«Мне есть что доказывать в Уфе». Панин — о продлении контракта с «Салаватом»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Это будет мой седьмой сезон в «Салавате Юлаеве». Уфа стала вторым домом для меня. Прекрасно понимаем, что прошлый сезон стал неудачным для нас. Каждый должен посмотреть на себя, сделать выводы и исправить ситуацию. У нас хватает мотивации для успешного выступления в следующем сезоне. Надеюсь, желание и результат совпадут и мы выступим гораздо лучше.

Что было важно знать во время переговоров? Кто будет главным тренером, какие цели и какой вектор развития. У нас много молодых игроков, они получают свой первый настоящий опыт во взрослом хоккее. Это непростой процесс, но без него молодым пацанам не стать мужиками.

Есть ли ощущение небольшого долга перед болельщикам? Всегда неприятно проигрывать, особенно в первом раунде. После такого сезона наступает полное опустошение. Но это опыт, через который все должны увидеть свои ошибки. Никто не хочет их повторять. Мне тоже есть что доказывать в Уфе. Я знаю, что здесь от болельщиков большой спрос, постоянно давление, так как все безумно любят «Салават Юлаев», — цитирует Панина официальный сайт уфимского клуба.