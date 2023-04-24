Суд перенёс рассмотрение иска администрации Магнитогорска к «Металлургу»

Арбитражный суд Челябинской области перенёс разбирательство иска комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска к хоккейному клубу «Металлург» на 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку судебных дел.

В конце марта арбитраж принял иск комитета о взыскании с клуба 52,3 млн рублей за пользование одним из земельных участков города за период с начала июля 2007 года по конец сентября 2022 года. Точный адрес в определении суда не сообщается. На проспекте Ленина, который фигурирует в иске, находится «Арена-Металлург», которая является домашним дворцом команды.

Напомним, в регулярке магнитогорский клуб занял пятое место, набрав 83 очка после 68 встреч. В розыгрыше Кубка Гагарина «Металлург» уступил в полуфинале Востока омскому «Авангарду» 0-4.