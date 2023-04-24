Александр Овечкин с семьёй возвращается в Россию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с семьёй возвращается в Россию. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила жена форварда Анастасия Шубская.

Женщина выложила видео из аэропорта, на котором виден многочисленный багаж семьи.

«Когда отпуск четыре месяца», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шубская опубликовала фотографию Овечкина из аэропорта с двумя сыновьями — Ильёй и Сергеем.

Фото: Социальные сети Анастасии Шубской

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном сезоне занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 встреч. Хуже «столичных» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Овечкин стал лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталз» в сезоне, набрав 75 (42+33) очков.