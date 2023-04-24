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«Завидовать — самое последнее чувство». Ларионов о выходе молодёжки «Торпедо» в финал МХЛ

«Завидовать — самое последнее чувство». Ларионов о выходе молодёжки «Торпедо» в финал МХЛ
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мыслями о выходе молодёжной команды, «Чайки», в финал плей-офф МХЛ. Кроме того, наставнику предложили ответить на вопрос, не завидует ли он успеху молодёжки.

«Вы знаете, я только рад. Завидовать — это самое последнее чувство. Я рад, что эти мальчишки играют в матчах жизни, в финале. Какой бы ни был финал, он останется у них в памяти. Тем более при такой поддержке зрителей. Я надеюсь, что эта игра и эта победа в Кубке Харламова даст возможность поколению маленьких мальчишек, которых было очень много на матче — шести-семилетние хоккеисты, — получить новых звёзд. Звёзд, которые нужны нашему хоккею и «Торпедо», — приводит слова Ларионова официальный телеграм-канал МХЛ.

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