«Завидовать — самое последнее чувство». Ларионов о выходе молодёжки «Торпедо» в финал МХЛ
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мыслями о выходе молодёжной команды, «Чайки», в финал плей-офф МХЛ. Кроме того, наставнику предложили ответить на вопрос, не завидует ли он успеху молодёжки.
«Вы знаете, я только рад. Завидовать — это самое последнее чувство. Я рад, что эти мальчишки играют в матчах жизни, в финале. Какой бы ни был финал, он останется у них в памяти. Тем более при такой поддержке зрителей. Я надеюсь, что эта игра и эта победа в Кубке Харламова даст возможность поколению маленьких мальчишек, которых было очень много на матче — шести-семилетние хоккеисты, — получить новых звёзд. Звёзд, которые нужны нашему хоккею и «Торпедо», — приводит слова Ларионова официальный телеграм-канал МХЛ.
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
17:43
-
17:24
-
16:58
-
16:25
-
15:28
-
15:06
-
15:02
-
14:57
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:00
-
12:36
-
12:17
-
11:52
-
11:41
-
11:34
-
11:11
-
11:00
-
10:32
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:47
-
09:32
-
09:12
-
09:05
-
08:43
-
08:26
-
08:15
-
07:31
-
04:13
-
01:42
-
01:35
- 23 апреля 2023
-
23:42
Партнерский контент