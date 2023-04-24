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Билеты на 6-й матч финала МХЛ между «Чайкой» и «Омскими Ястребами» раскупили за пять минут

Билеты на 6-й матч финала МХЛ между «Чайкой» и «Омскими Ястребами» раскупили за пять минут
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Болельщики раскупили все билеты на шестой матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги между «Чайкой» и «Омскими Ястребами». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 25 апреля и начнётся в 19:00 мск.

«Спустя пять минут после старта продаж все билеты на шестой матч финальной серии Кубка Харламова проданы!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Торпедо».

Отметим, что «Чайка» проводит домашние матчи на стадионе имени Виктора Коноваленко в Нижнем Новгороде. Его вместимость составляет 4300 человек.

Напомним, вчера, 23 апреля, в Омске на стадионе «Авангард» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между «Омскими Ястребами» и нижегородской «Чайкой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

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