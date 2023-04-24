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Драйзайтль сравнялся с легендой Лемье по скорости достижения 20 игр с 2+ очками в плей-офф

Драйзайтль сравнялся с легендой Лемье по скорости достижения 20 игр с 2+ очками в плей-офф
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вышел на третье место в истории НХЛ по количеству матчей плей-офф, в которых хоккеист набирал 2+ очка.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Виларди (Фиала, Иафалло) – 09:25 (5x5)   2:0 Арвидссон (Мур, Дано) – 16:48 (5x5)   3:0 Копитар (Фиала, Кемпе) – 18:10 (5x4)   3:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:55 (5x4)   3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:41 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:49 (5x4)   4:3 Рой (Арвидссон, Дано) – 44:28 (5x5)   4:4 Кейн (Макдэвид, Экхольм) – 56:58 (5x5)   4:5 Хайман (Бушар) – 70:39 (5x5)

Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард во встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» набрал 3 (2+1) очка. Для Драйзайтля этот матч стал 20-м в карьере в плей-офф с 2+ результативными баллами. На это немцу понадобилось провести 41 встречу. По этому показателю нападающий вышел на третье место, сравнявшись с легендой НХЛ Марио Лемье. Быстрее справились лишь Сидни Кросби (37) и Уэйн Гретцки (29).

Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 4:4, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Эдмонтона».

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