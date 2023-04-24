Драйзайтль сравнялся с легендой Лемье по скорости достижения 20 игр с 2+ очками в плей-офф

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вышел на третье место в истории НХЛ по количеству матчей плей-офф, в которых хоккеист набирал 2+ очка.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард во встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» набрал 3 (2+1) очка. Для Драйзайтля этот матч стал 20-м в карьере в плей-офф с 2+ результативными баллами. На это немцу понадобилось провести 41 встречу. По этому показателю нападающий вышел на третье место, сравнявшись с легендой НХЛ Марио Лемье. Быстрее справились лишь Сидни Кросби (37) и Уэйн Гретцки (29).
Напомним, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» прошёл четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Основное время команды завершили со счётом 4:4, а в овертайме победу праздновали хоккеисты «Эдмонтона».
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