Журналист рассказал об ответе агента Ничушкина о продолжительности отсутствия игрока

Известный журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер на своём личном сайте рассказал, что связался с агентом российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Североамериканский обозреватель задал ему вопрос об отсутствии хоккеиста в стане своей команды.

«Сегодня утром я спросил у агента Ничушкина, может ли его отсутствие продлиться какое-то время, и получил ответ «не могу сказать», — говорится в сообщении.

Напомним, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам. В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».