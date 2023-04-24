Игрок «Миннесоты» о спорном удалении: где, чёрт возьми, подножка?! Судьи были высокомерны

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо высказался о спорном моменте четвёртого матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз». Форвард получил две минуты штрафа за подножку в конце третьей двадцатиминутки. Его удаление реализовал Тайлер Сегин.
«Чёртова шутка. Где, чёрт возьми, подножка?!
Честно говоря, мы получили много нереальных шансов. Мы можем больше закрывать вратаря. Я убегал «один на один». У нас есть выходы «один в один», изобилие выходов «два на одного», и мы должны получать выгоду с этого.
Я так и не получил объяснений от судей по поводу назначенных пенальти. Нет, [они вели себя] высокомерно. Мне просто кажется, что сейчас говорить об этом немного мелочно. Это не имеет никакого смысла. Это хоккей плей-офф. Ты идёшь и применяешь силовой приём против соперника, и это в рамках правил. Всё чисто, а тебя посылают на скамейку штрафников. Я не знаю. Думаю, в этом смысле, возможно, игроки «Далласа» добрались до них раньше, чем мы», — приводит слова Фолиньо The Athletic.
- 24 апреля 2023
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