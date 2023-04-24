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«НХЛ и СМИ перешли черту». Брэд Маршан жёстко раскритиковал микрофоны во время матчей

«НХЛ и СМИ перешли черту». Брэд Маршан жёстко раскритиковал микрофоны во время матчей
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан раскритиковал микрофоны СМИ, которые попадают на скамейку запасных во время матчей.

«Я думаю, что НХЛ и СМИ перешли черту, позволив этим микрофонам оставаться в игре и пытаясь влезть и послушать, что говорят на скамейке запасных, пока идёт матч. Есть причина, по которой парни не хотят видеть микрофоны на скамейке запасных. Вот почему. В какой-то момент вы воспользуетесь этим. Такое уже бывало. Независимо от того, что говорит Ткачук или другие ребята, никогда не должно быть случая, чтобы микрофон уловил что-то из этого. То, что говорят на льду и на скамейках запасных, должно оставаться там. Вот так ребята играют. Особенно сейчас, когда пришло время плей-офф. И тот факт, что СМИ допустили это, является большим неуважением к соглашению, которое у нас есть. Парни захотят надавить, чтобы убрать их со скамейки, чтобы отойти подальше. Потому что это доставит им неприятности. Это несправедливо и неправильно», — приводит слова Маршана The Athletic.

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