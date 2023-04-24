«НХЛ и СМИ перешли черту». Брэд Маршан жёстко раскритиковал микрофоны во время матчей

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан раскритиковал микрофоны СМИ, которые попадают на скамейку запасных во время матчей.
«Я думаю, что НХЛ и СМИ перешли черту, позволив этим микрофонам оставаться в игре и пытаясь влезть и послушать, что говорят на скамейке запасных, пока идёт матч. Есть причина, по которой парни не хотят видеть микрофоны на скамейке запасных. Вот почему. В какой-то момент вы воспользуетесь этим. Такое уже бывало. Независимо от того, что говорит Ткачук или другие ребята, никогда не должно быть случая, чтобы микрофон уловил что-то из этого. То, что говорят на льду и на скамейках запасных, должно оставаться там. Вот так ребята играют. Особенно сейчас, когда пришло время плей-офф. И тот факт, что СМИ допустили это, является большим неуважением к соглашению, которое у нас есть. Парни захотят надавить, чтобы убрать их со скамейки, чтобы отойти подальше. Потому что это доставит им неприятности. Это несправедливо и неправильно», — приводит слова Маршана The Athletic.
- 24 апреля 2023
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