«Ак Барс» — ЦСКА: во сколько начнётся матч финала плей-офф КХЛ, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 25 апреля, в Казани состоится пятая встреча финальной серии между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч стартует в 19:30 мск. В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1. Во второй встрече ЦСКА взял уверенный реванш — 3:0. В обоих матчах в Москве сильнее оказались армейцы — 3:2 и 2:1. В серии выигрывает ЦСКА — 3-1. В случае победы в пятой встрече армейцы выиграют Кубок Гагарина.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.
Прямой эфир встречи можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и KHL Prime.
В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. В рамках финала Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Со счётом 4-1 в серии сильнее оказался «Ак Барс».
Следующие матчи в случае необходимости состоятся 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.
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