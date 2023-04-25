Никита Кучеров догнал Майка Босси и Горди Хоу по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу «Тампы».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в двух голевых атаках своей команды, отдав две результативные передачи. В первом голевом эпизоде россиянин ассистировал на Алекса Киллорна. Во втором голе форвард помог отличиться соотечественнику Михаилу Сергачёву.

Таким образом, второе результативное действие в этом матче стало для Никиты Кучерова 160-м за время его выступлений в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин догнал по этому показателю Майка Босси, Горди Хоу, Эла Макинниса и Бобби Смита, заняв 22-е место в истории НХЛ.