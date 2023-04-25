Никита Кучеров догнал Майка Босси и Горди Хоу по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу «Тампы».
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в двух голевых атаках своей команды, отдав две результативные передачи. В первом голевом эпизоде россиянин ассистировал на Алекса Киллорна. Во втором голе форвард помог отличиться соотечественнику Михаилу Сергачёву.
Таким образом, второе результативное действие в этом матче стало для Никиты Кучерова 160-м за время его выступлений в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россиянин догнал по этому показателю Майка Босси, Горди Хоу, Эла Макинниса и Бобби Смита, заняв 22-е место в истории НХЛ.
- 25 апреля 2023
-
04:07
- 24 апреля 2023
-
23:57
-
23:35
-
23:15
-
22:55
-
22:37
-
22:17
-
21:57
-
21:39
-
21:18
-
20:59
-
20:36
-
20:20
-
20:05
-
19:45
-
19:21
-
19:06
-
18:38
-
18:13
-
17:57
-
17:43
-
17:24
-
16:58
-
16:25
-
15:28
-
15:06
-
15:02
-
14:57
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:00
-
12:36
-
12:17
-
11:52