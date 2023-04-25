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«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Гости открыли счёт в матче в начале первого периода. Заброшенной шайбой отметился Джек Хьюз. В моменте с голом ему ассистировал Йонас Зигенталер.

Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В начале третьего периода счёт сравнял нападающий Винсент Трочек. Голевыми передачами в моменте с голом «Рейнджерс» отметились Крис Крайдер и Патрик Кейн.

На 49-й минуте Йонас Зигенталер забросил вторую шайбу «Нью-Джерси» в матче с передач Нико Хишира и Даги Хэмилтона. Ондржей Палат установил итоговый результат в матче — 3:1 в пользу «Дэвилз».

Счёт в серии игр между командами стал ничейным — 2-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Зигенталер) – 02:50 (5x5)   1:1 Трочек (Крайдер, Кейн) – 41:42 (5x5)   1:2 Зигенталер (Хишир, Хэмилтон) – 48:22 (5x5)   1:3 Палат (Братт, Хаула) – 59:34 (en)
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