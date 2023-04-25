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«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

Завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Гости открыли счёт в матче в начале первого периода. Заброшенной шайбой отметился Джек Хьюз. В моменте с голом ему ассистировал Йонас Зигенталер.

Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В начале третьего периода счёт сравнял нападающий Винсент Трочек. Голевыми передачами в моменте с голом «Рейнджерс» отметились Крис Крайдер и Патрик Кейн.

На 49-й минуте Йонас Зигенталер забросил вторую шайбу «Нью-Джерси» в матче с передач Нико Хишира и Даги Хэмилтона. Ондржей Палат установил итоговый результат в матче — 3:1 в пользу «Дэвилз».

Счёт в серии игр между командами стал ничейным — 2-2.