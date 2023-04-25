«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

Завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
Гости открыли счёт в матче в начале первого периода. Заброшенной шайбой отметился Джек Хьюз. В моменте с голом ему ассистировал Йонас Зигенталер.
Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В начале третьего периода счёт сравнял нападающий Винсент Трочек. Голевыми передачами в моменте с голом «Рейнджерс» отметились Крис Крайдер и Патрик Кейн.
На 49-й минуте Йонас Зигенталер забросил вторую шайбу «Нью-Джерси» в матче с передач Нико Хишира и Даги Хэмилтона. Ондржей Палат установил итоговый результат в матче — 3:1 в пользу «Дэвилз».
Счёт в серии игр между командами стал ничейным — 2-2.
- 25 апреля 2023
-
05:41
-
04:48
-
04:45
-
04:07
- 24 апреля 2023
-
23:57
-
23:35
-
23:15
-
22:55
-
22:37
-
22:17
-
21:57
-
21:39
-
21:18
-
20:59
-
20:36
-
20:20
-
20:05
-
19:45
-
19:21
-
19:06
-
18:38
-
18:13
-
17:57
-
17:43
-
17:24
-
16:58
-
16:25
-
15:28
-
15:06
-
15:02
-
14:57
-
14:35
-
14:10
-
13:39
-
13:00