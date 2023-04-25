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Виктор Хедман повторил достижение Сергея Зубова в матчах плей-офф НХЛ

Виктор Хедман повторил достижение Сергея Зубова в матчах плей-офф НХЛ
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 4:1 в пользу «Тампы».

В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился защитник Виктор Хедман, для которого этот матч стал 25-м за карьеру в плей-офф НХЛ, в котором ему удалось набрать больше одного очка. Шведский игрок обороны повторил достижение Сергея Зубова в матчах плей-офф НХЛ, выйдя на 11-е место среди защитников по количеству игр с 2+ очками в розыгрышах Кубка Стэнли.

Рекорд среди защитников принадлежит Полу Коффи (56), второе место занимает Рэй Бурк (50), топ-3 замыкает Никлас Лидстрём (43).

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