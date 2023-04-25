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Илья Самсонов отразил штрафный бросок от Брэндона Хагеля

Илья Самсонов отразил штрафный бросок от Брэндона Хагеля
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Киллорн (Кучеров, Хедман) – 09:57 (5x4)   2:0 Сергачёв (Кучеров, Пойнт) – 18:27 (5x5)   2:1 Аччари (Холл, О'Райлли) – 24:51 (5x5)   3:1 Стэмкос (Хедман, Пербикс) – 31:31 (5x5)   4:1 Киллорн (Хагель, Сергачёв) – 38:49 (5x5)   4:2 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 49:44 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Нюландер, Джиордано) – 52:29 (5x4)   4:4 Райлли (Марнер, О'Райлли) – 56:04 (5x5)   4:5 Керфут (Джиордано, Нюландер) – 64:14 (5x4)

Во время первого периода был назначен штрафной бросок в ворота «Торонто». Илья Самсонов смог успешно отразить буллит от канадского нападающего хозяев Брэндона Хагеля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккейный ГлавШтаб».

По итогу матча Самсонов отразил 27 ударов. В нынешнем регулярном сезоне Илья совершал 92% успешных сэйвов. В нынешнем плей-офф на короткой дистанции эффективность слегка упала — 88% успешных спасений и 15 пропущенных голов в четырёх встречах.

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