Илья Самсонов отразил штрафный бросок от Брэндона Хагеля

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

Во время первого периода был назначен штрафной бросок в ворота «Торонто». Илья Самсонов смог успешно отразить буллит от канадского нападающего хозяев Брэндона Хагеля.

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По итогу матча Самсонов отразил 27 ударов. В нынешнем регулярном сезоне Илья совершал 92% успешных сэйвов. В нынешнем плей-офф на короткой дистанции эффективность слегка упала — 88% успешных спасений и 15 пропущенных голов в четырёх встречах.