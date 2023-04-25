Илья Самсонов отразил штрафный бросок от Брэндона Хагеля

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
Во время первого периода был назначен штрафной бросок в ворота «Торонто». Илья Самсонов смог успешно отразить буллит от канадского нападающего хозяев Брэндона Хагеля.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккейный ГлавШтаб».
По итогу матча Самсонов отразил 27 ударов. В нынешнем регулярном сезоне Илья совершал 92% успешных сэйвов. В нынешнем плей-офф на короткой дистанции эффективность слегка упала — 88% успешных спасений и 15 пропущенных голов в четырёх встречах.
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