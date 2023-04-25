Илья Самсонов стал вторым вратарём в истории «Торонто», отразившим буллит в плей-офф

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

В одном из эпизодов игры российский голкипер Илья Самсонов отразил буллит, который исполнял Брэндон Хагель. Самсонов стал всего вторым вратарём в истории клуба, которому удалось отбить буллит в игре плей-офф НХЛ. Первым был Патрик Пулен в 1995 году.

По итогу матча Самсонов отразил 27 ударов. В нынешнем регулярном сезоне Илья совершал 92% успешных сэйвов. В нынешнем плей-офф на короткой дистанции эффективность слегка упала — 88% успешных спасений и 15 пропущенных голов в четырёх встречах.