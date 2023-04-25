«Сиэтл» повторил достижение «Торонто Аренас» 105-летней давности в плей-офф НХЛ
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В Сиэтле на «Климат Пледж-Арене» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Сиэтл Кракен» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости завершён второй период, счёт в матче — 2:2.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте первого периода благодаря точному броску защитника хозяев Уильяма Боргена. «Сиэтлу» удалось открывать счёт во всех матчах в этой серии, которая является дебютной для американской команды в истории плей-офф НХЛ.
Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, таким образом «Сиэтл» повторил достижение «Торонто Аренас» 105-летней давности в плей-офф НХЛ, став второй командой в истории, которая открывала счёт в каждом из первых четырёх матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.
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