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Эмоции игроков «Торонто» после победного гола в овертайме в матче с «Тампой»

Эмоции игроков «Торонто» после победного гола в овертайме в матче с «Тампой»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

За 11 минут до конца третьего периода «кленовые листья» уступали со счётом 1:4, но дубль Остона Мэттьюса и точный бросок Моргана Райлли помогли гостям перевести игру в овертайм, где канадский форвард Александр Керфут реализовалу удаление Михаила Сергачёва и принёс «Торонто» победу. Команда Шелдона Кифа увеличила преимущество в серии – 3-1 и теперь находится в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НХЛ.

Видео эмоциональной реакции игроков «Торонто» после победного гола в овертайме в матче с «Тампой».

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