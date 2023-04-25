Никита Кучеров сравнялся с Петером Форсбергом по результативным передачам в плей-офф НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

В составе хозяев ассистентский дубль на свой счёт записал нападающий Никита Кучеров. Российский форвард достиг отметки в 107 результативных передач за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему вышел на 22-е место в истории лиги, повторив показатель шведского форварда Петера Форсберга.

В 140 матчах за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли Кучеров набрал 160 (53+107) очков. Ближайшей целью в рейтинге ассистентов для россиянина теперь является результат Дениса Савара и Дениса Потвина — по 109 голевых передач.