Никита Кучеров сравнялся с Петером Форсбергом по результативным передачам в плей-офф НХЛ
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
В составе хозяев ассистентский дубль на свой счёт записал нападающий Никита Кучеров. Российский форвард достиг отметки в 107 результативных передач за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему вышел на 22-е место в истории лиги, повторив показатель шведского форварда Петера Форсберга.
В 140 матчах за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли Кучеров набрал 160 (53+107) очков. Ближайшей целью в рейтинге ассистентов для россиянина теперь является результат Дениса Савара и Дениса Потвина — по 109 голевых передач.
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