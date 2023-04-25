Главный тренер «Тампы» объяснил поражение в матче, в котором его команда вела в три шайбы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ, 1-3) объяснил причины неудачи.

«Это клише, но мы играли, чтобы не проиграть. Ребята старались, настрой был просто довести матч до победы, но у «Торонто» были другие идеи. Молодцы, в плей-офф непросто сделать камбэк в гостях, а у них получилось, надо отдать им должное.

Решающее значение оказали спецбригады. Соперник забил два важных гола в большинстве в конце, а мы не реализовали своё большинство в начале третьего. Забей мы, не пропусти хотя бы один из этих голов, и была бы совсем другая история.

Мы сделали много хорошего, забили достаточно голов, чтобы побеждать. Но в конечном итоге нельзя столько пропускать ни в регулярке, ни тем более в плей-офф. Если пропустил пять, то не заслуживаешь победы. Если забил четыре, то должен побеждать, мы этого не сделали. Надо обороняться, а мы сделали недостаточно в этом компоненте. Но надо смотреть на ситуацию в целом, мы всё ещё играем. Сезон ещё не окончен», — сказал Купер на пресс-конференции.

Напомним, за 11 минут до конца третьего периода «кленовые листья» уступали со счётом 1:4, но дубль Остона Мэттьюса и точный бросок Моргана Райлли помогли гостям перевести игру в овертайм, где канадский форвард Александр Керфут реализовал удаление Михаила Сергачёва и принёс «Торонто» победу. Команда Шелдона Кифа увеличила преимущество в серии – 3-1 – и теперь находится в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НХЛ.