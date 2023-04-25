Главный тренер «Торонто» рассказал, что говорил игрокам при счёте 1:4 в матче с «Тампой»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф после победы в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4 ОТ, 3-1) рассказал, что говорил своим игрокам при счёте 1:4.

«Перед третьим периодом говорил ребятам – не сдавайтесь, не бросайте играть. В тот момент ещё не думаешь о том, что совершишь камбэк, просто хочешь оставаться в игре, дать себе шанс вместо того, чтобы просто бросить играть и ждать следующего матча. Отдаю должное духу команды, который помог совершить этот камбэк.

Конечно, опыт прошлых плей-офф помогает в таких ситуациях. Чем больше опыта, тем тебе спокойнее. Когда выигрываешь, как наш соперник, который выиграл больше всех остальных в последние годы, то растёшь и учишься на этом. Но рост происходит и на том, через что проходили мы. Сейчас команда ощущается иначе, поэтому мы выходим победителями. Не знаю, в нашем спорте странно всё получается. Но ощущения в этом году точно другие, и пока всё складывается в нашу пользу. Надеюсь, гостевые камбэки – это хороший знак, демонстрирующий командный дух и то, на что мы способны, что можем преодолеть. Но давайте не будем торопиться, впереди ещё тяжёлая задача – закончить серию.

Мы сегодня смогли обыграть команду, которая стала такой, какой она является, потому что они очень редко проигрывают два, а тем более три матча подряд. Нанести им четыре поражения подряд будет ещё тяжелее, мы это понимаем.

Я даже не знаю, что такое инстинкт убийцы, существует ли он в принципе. Это понятие придумали для описания команд, которые добиваются результата. Мы пытаемся быть такими. Это финальная и самая трудная задача», — сказал Киф на пресс-конференции.

Напомним, за 11 минут до конца третьего периода «кленовые листья» уступали со счётом 1:4, но дубль Остона Мэттьюса и точный бросок Моргана Райлли помогли гостям перевести игру в овертайм, где канадский форвард Александр Керфут реализовал удаление Михаила Сергачёва и принёс «Торонто» победу. Команда Шелдона Кифа увеличила преимущество в серии – 3-1 – и теперь находится в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НХЛ.