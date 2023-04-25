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«Всё, что мы делали, — лаяли на судей». Главный тренер «Рейнджерс» раскритиковал команду

«Всё, что мы делали, — лаяли на судей». Главный тренер «Рейнджерс» раскритиковал команду
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан раскритиковал команду после поражения в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3, 2-2).

«Мы сыграли плохо. Недостаточно хорошо. Даже близко не хорошо.

Сегодня был напряжённый матч, но мы не вышли на него. Мы играли недостаточно усердно. Мы недостаточно боролись. Всё, что мы делали, — это лаяли на лайнсмена за то, что кого-то убрали с вбрасывания. Много плохого.

В зоне атаки мы не боролись, не делали правильные вещи. В нейтральной зоне тоже. Я имею в виду, что в первых двух матчах мы подбирали шайбы, на нас оказывалось давление, а сегодня наши крайние нападающие были слабы, ленивы. Они остались на другой стороне льда и наблюдали за игрой вместо того, чтобы помогать одноклубникам. Сколько раз вы видели, как мы отдаём передачи через центр, а соперник перехватывает их в центре? Когда вы выглядите уставшими или немного ленивыми, вот что происходит. У нас не было поддержки в нейтральной зоне, как обычно происходило.

Мы кое-что просили, но иногда, когда вы просите, этого не происходит. Но смотреть на это было очень неприятно», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

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