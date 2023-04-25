Форвард «Нью-Джерси» на полной скорости врезался в Шестёркина, едва не нанеся ему травму

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин едва не получил травму во время четвёртого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3, 2-2).
В середине третьего периода, когда «рейнджеры» уступали 1:2, «дьяволы» убежали в контратаку. Шведский форвард Йеспер Братт прорвался по левому флангу и отдал передачу в центр на Нико Хишира. Швейцарский нападающий попытался перевести шайбу в ворота, но не смог. Вместо этого Хишир на полной скорости врезался в Шестёркина, сбив россиянина с ног.
Вратаря «Рейнджерс» обследовал тренер Джим Рэмзи. Шестёркин избежал травмы. Судьи, в свою очередь, решили не наказывать Хишира.
Напомним, ранее завершился четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
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