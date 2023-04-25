Хоккеист сборной Боснии и Герцеговины погиб в результате страшного ДТП, он умер на месте

24-летний хоккеист сборной Боснии и Герцеговины Амон Ракич погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Faktor.
23 апреля игрок ехал на своём мотоцикле по дороге в посёлке Оженик, находящемся недалеко от города Хаджич. В 16:20 по местному времени произошло столкновение двух автомобилей и мотоцикла. По словам представителей местной полиции, хоккеист погиб на месте.
«Дорогой наш Амон, мы благодарны за то, что у нас была возможность узнать тебя, разделить с тобой раздевалку и скамейку, носить то же джерси и с гордостью выступать за те же цвета и гимн. Мы всегда будем помнить тебя и вспоминать все те хорошие моменты, которые были. Да пребудет вечная милость над твоей душой. Твои хоккеисты», — говорится в сообщении на сайте Федерации хоккея Боснии и Герцеговины.
Амон Ракич известен по выступлениям за национальную команду, за которую он провёл девять матчей и забросил две шайбы. В Боснии хоккеист играл за команды «Медведи» (Сараево) и «Илиджа».
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