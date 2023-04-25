Стэмкос вышел на третье место в истории «Тампы» по очкам в плей-офф, лидер — Кучеров

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос вышел на третье место в истории клуба по количеству очков в плей-офф, сообщает StatsCentre в «Твиттере».
Нападающий «молний» забросил шайбу в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ, 2-2). Это очко стало для Стэмкоса 94-м в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли. По этому показателю капитан «Тампы» вышел на третье место, сравнявшись с Онджреем Палатом. Больше набрали только Виктор Хедман (109) и Никита Кучеров (160).
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
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