«Довольны, что не потратили все деньги». Гендиректор «Салавата» — об итогах сезона

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл итоги сезона.
«Сложно дать какую-то одну оценку. Мы считаем, что команда сыграла хорошо в плане построения команды и построения игры, и мы удовлетворены работой тренерского штаба здесь. В плей-офф оступились, очень больно упали. Были завышены ожидания, мы не были готовы. Но команда только строится, у многих хоккеистов не было соответствующего опыта. Мы сделаем выводы и будем сильнее.
Наши ожидания полностью оправдались, мы довольны всеми подписаниями, довольны, что не потратили все деньги, которые могли потратить. Думаю, наш путь комплектования команды является правильным. Никаких изменений в плане менеджмента в клубе нет, но я не исключаю, что они будут», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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