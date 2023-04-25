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Гендиректор «Салавата» рассказал, как было принято решение о сохранении тренерского штаба

Гендиректор «Салавата» рассказал, как было принято решение о сохранении тренерского штаба
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как было принято решение о сохранении тренерского штаба.

«Решение о сохранении тренерского штаба было принято нами ещё до плей-офф, оно было согласовано с руководителем республики. После плей-офф мы встречались с руководителем республики, где мы подробно доложили об итогах сезона, о причинах поражения, о наших планах. Разговор был непростой, но мы нашли поддержку.

Конечно, выводы мы сделали, какие-то решения приняли. На трансферном рынке мы ведём планомерную работу, мы не спешим, не тратим деньги. Есть совместное с тренерским штабом мнение, какие игроки нам нужны, и после 30 апреля мы назовём некоторые фамилии», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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