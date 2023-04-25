Гендиректор «Салавата» рассказал, как было принято решение о сохранении тренерского штаба
Поделиться
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как было принято решение о сохранении тренерского штаба.
«Решение о сохранении тренерского штаба было принято нами ещё до плей-офф, оно было согласовано с руководителем республики. После плей-офф мы встречались с руководителем республики, где мы подробно доложили об итогах сезона, о причинах поражения, о наших планах. Разговор был непростой, но мы нашли поддержку.
Конечно, выводы мы сделали, какие-то решения приняли. На трансферном рынке мы ведём планомерную работу, мы не спешим, не тратим деньги. Есть совместное с тренерским штабом мнение, какие игроки нам нужны, и после 30 апреля мы назовём некоторые фамилии», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 25 апреля 2023
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:34
-
12:23
-
12:23
-
12:20
-
12:18
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:54
-
10:31
-
10:16
-
09:56
-
09:37
-
09:10
-
08:50
-
08:28
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:31
-
07:26
-
07:14
-
07:08
-
06:30
-
06:18
-
05:41
-
04:48
-
04:45
-
04:07
- 24 апреля 2023
-
23:57
-
23:35
Партнерский контент