Гендиректор «Салавата» прокомментировал допинговый скандал с молодёжной командой системы
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал допинговый скандал с молодёжной командой системы. Ранее появилась информация, согласно которой семь хоккеистов «Толпара» получили положительные допинг-пробы во время плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.
«Соглашусь, что это даже большая проблема, чем подведение итогов чемпионата. Пока в силу положений РУСАДА мы не можем комментировать расследование, мы находимся в полном контакте с организацией, с КХЛ, с МХЛ. Для нас это огромная проблема. Мы провели внутреннее расследование, и пока нет никаких причин утверждать, что приём препаратов был преднамеренным. Других подробностей пока рассказать не можем», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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