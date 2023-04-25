Баширов: на рынке КХЛ не было игроков, на которых «Салават» был готов тратить 900 млн

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл итоги сезона.

«Если у нас будет набор игроков в доступе, который нам необходим, чтобы создать чемпионскую команду, то у нас деньги найдутся. Все 900 млн. Мы весь предыдущий сезон говорили, что нет тех игроков, на которых мы готовы потратить большие деньги, тех, кто может сделать нас чемпионами. Поэтому мы опирались на молодёжь. При таком подходе мы заняли второе место в регулярке, не отстали от тех команд, бюджет которых был больше, чем наш.

Пока рассматривается введение должности генерального менеджера, есть аргументы за и против. Но я могу точно сказать, что спортивный блок клуба будет усилен», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.