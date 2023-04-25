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В. Козлов подвёл итоги сезона для «Салавата» и назвал причины поражения в плей-офф

В. Козлов подвёл итоги сезона для «Салавата» и назвал причины поражения в плей-офф
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги сезона. Кроме того, специалист назвал причины раннего вылета команды в плей-офф. Уфимцы проиграли серию первого раунда «Адмиралу» в шести матчах и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина — 2023.

«Игра в плей-офф оставила горький осадок, который мы до сих пор переживаем. Но в целом приятна динамика развития хоккеистов, понравилась молодёжь, понравилось, как ей помогали опытные игроки.

За исключением двух матчей, мы перебрасывали соперника, создавали много моментов. Кажется, 99-60 преимущество по голевым моментам. Тут нужно отметить игру «Адмирала» в обороне и игру Никиты Серебрякова», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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