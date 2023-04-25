RMNB — о возвращении Овечкина в Россию: это будет необычайно долгое межсезонье для него

Russian Machine Never Breaks (RMNB) прокомментировал отъезд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Россию.

«Алекс Овечкин официально возвращается в Москву. После восьми лет подряд выхода в плей-офф это будет необычайно долгое межсезонье для капитана «Кэпиталз» и его семьи. И похоже, что они готовы к поездке. Настя Овечкина опубликовала из аэропорта видео, на котором заметно четыре тележки с багажом, которые семья везёт с собой в Россию.

«Когда отпуск четыре месяца», — пишет Настя.

Семья привезла с собой множество сумок для снаряжения Овечкина, а две тележки предназначены для перевозки клюшек. Из видео неясно, используется ли на сумках тот же номер, который Ови использовал на своей экипировке в середине сезона.

В прошлый уикенд Овечкин сказал журналистам, что в это межсезонье поедет «прямо в Москву» и не будет проводить время в своем загородном доме в Майами. Он нашёл время, чтобы зайти на матч «Нэшионалс» (бейсбольная команда из Вашингтона. — Прим. «Чемпионата»), прежде чем уехать, воссоединившись с бывшим товарищем по команде Якубом Враной и выйдя на поле, чтобы посмотреть тренировку по отбиванию мяча.

В отличие от многих своих товарищей по команде, Овечкин не имеет права поучаствовать в чемпионате мира по хоккею 2023 года в Финляндии и Латвии. ИИХФ отстранила все российские команды от соревнований в феврале 2022 года. Они оставили этот запрет в силе в марте этого года», — говорится в сообщении.