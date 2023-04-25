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«Не совсем зрелищная тактика давала результат». В. Козлов — об осторожной игре «Салавата»

«Не совсем зрелищная тактика давала результат». В. Козлов — об осторожной игре «Салавата»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос об осторожной игре уфимцев. Многие критиковали наставника за такую тактику.

«Ситуация с контрактом на меня не давила. Что касается осторожной игры «Салавата» на определённом этапе, то у нас были на то причины в виде травм, мы старались сыграть сбалансированно и осторожно. Но, когда все выздоровели, когда ребята поняли, как мы должны играть в обороне, мы начали действовать более агрессивно, больше прессинговать. Мы исходили из того, что нам нужно было выигрывать матчи на определённом этапе, и эта не совсем зрелищная тактика приносила результат — мы выигрывали, при этом обкатывая молодёжь», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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