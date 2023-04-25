The Athletic: Малкин и Кросби дали «Питтсбургу» всё, что могли. Они измотались к концовке

Журналист The Athletic Роб Росси поделился мнением о сезоне «Питтсбург Пингвинз».

«Оглядываясь назад, понимаешь, что время перемен наступило до того, как тандем Хекстолл — Бурк потратил впустую один из последних великих сезонов Кросби и Малкина — двух столпов, вокруг которых работает всё руководство.

35-летний Кросби и 36-летний Малкин снова стали лучшими игроками «Пингвинз» в этом сезоне. Ничего нового. Они тащили «Питтсбург» в течение 17 сезонов, приведя команду к трём победам в Кубке Стэнли (и ещё к одному выходу в финал), а также собрали исторический улов индивидуальных наград и достижений.

Кросби и Малкин входят в список величайших хоккейных дуэтов. Среди них Горди Хоу и Тед Линдсей из «Детройта», Стэн Микита и Бобби Халл из «Чикаго», Бобби Орр и Фил Эспозито из «Бостона», Серж Савар и Ларри Робинсон из «Монреаля», Майк Босси и Брайан Троттье из «Айлендерс», Уэйн Гретцки и Марк Мессье из «Эдмонтона» и, конечно же, Марио Лемье и Яромир Ягр из «Питтсбурга».

Ни один из них не пропустил ни одного матча в этом сезоне. Такого никогда не случалось за всё время их совместной игры. Они были в составе во время каждого взлёта и падения, когда казалось, что дела идут хуже, от 13 побед в 15 матчах, когда сезон приближался к середине, до падения из девяти побед в 21 встрече после дедлайна обменов. Они измотались в последние недели, как и любые два игрока, которые провели предыдущие пять месяцев с таким тяжёлым загрузом. Тем не менее Кросби финишировал с 33 голами и 93 очками, Малкин — с 27 голами и 83 очками.

Они дали всё, что могли.

Любой, кто хочет быть конкурентоспособным, должен ухватиться за возможность дать этим двум игрокам хотя бы ещё один хороший шанс вместе завоевать четвёртый титул. Работа сложная, но желанная. Никто не откажется от сотрудничества с Кросби, Малкиным, Летангом и Салливаном. Наличие этих частей команды является преимуществом», — приводит слова Росси The Athletic.