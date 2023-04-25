Гендиректор «Салавата»: моей отставки не потребовалось. Сейчас мы идём за Кубком Гагарина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал итоги собственной работы в сезоне.
«После окончания сезона у меня был разговор с главой республики, и я ему сказал, что если он считает меня виновным в раннем окончании сезона, то я готов уйти в отставку. Но этого не потребовалось.
Про задачи мы скажем точно перед сезоном. Но уже можно сказать, что завоевание Кубка Гагарина будет естественным в развитии клуба. Мы идём за кубком. И я хочу сказать, что эта задача никогда не снималась», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).
- 25 апреля 2023
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