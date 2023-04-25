Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата»: моей отставки не потребовалось. Сейчас мы идём за Кубком Гагарина

Гендиректор «Салавата»: моей отставки не потребовалось. Сейчас мы идём за Кубком Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал итоги собственной работы в сезоне.

«После окончания сезона у меня был разговор с главой республики, и я ему сказал, что если он считает меня виновным в раннем окончании сезона, то я готов уйти в отставку. Но этого не потребовалось.

Про задачи мы скажем точно перед сезоном. Но уже можно сказать, что завоевание Кубка Гагарина будет естественным в развитии клуба. Мы идём за кубком. И я хочу сказать, что эта задача никогда не снималась», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).

Материалы по теме
«Салават» сохранил таинственного иностранца. В клубе рискуют, но иначе не преуспеть
«Салават» сохранил таинственного иностранца. В клубе рискуют, но иначе не преуспеть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023