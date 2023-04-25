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Баширов — о легионерах: многое должно совпасть, чтобы игрок с визой оказался в раздевалке

Баширов — о легионерах: многое должно совпасть, чтобы игрок с визой оказался в раздевалке
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мыслями о ситуации с легионерами.

«Сложно назвать Григория Панина ветераном, разве что только исходя из возраста. Панин – ключевой игрок нашей команды, наличие которого необходимо в период перестройки. Двухлетний срок – совместное решение, мы им хотели показать, что мы уверены в своём капитане. Григорий провёл отличный сезон, и во многих сферах он является положительным примером для команды.

За происходящим в АХЛ мы наблюдаем, но негативный опыт, с которым столкнулись многие команды, говорит о том, что сейчас многое должно совпасть, чтобы игрок с визой оказался в нашей раздевалке. Много было примеров, когда мы достигали договорённости, а потом происходили какие-то события, которые всё меняли», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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