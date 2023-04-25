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Лебрюн — об ассисте Кучерова: немного магии Никиты создало гол для Киллорна

Лебрюн — об ассисте Кучерова: немного магии Никиты создало гол для Киллорна
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Известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» прокомментировал результативную передачу российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Алекса Киллорна в четвёртом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 ОТ, 2-2).

«Немного магии Кучерова создало гол для Киллорна в большинстве», — говорится в сообщении.

«Никита Кучеров — это победа», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист Апрон Басу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

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