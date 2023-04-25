«Витязь» объявил о продлении контрактов с четырьмя лидерами, включая одного легионера

«Витязь» в официальном телеграм-канале объявил о продлении контрактов с четырьмя хоккеистами.

Соглашения продлены с российскими нападающими Александром Яремчуком и Станиславом Яровым, а также с защитником Ярославом Бусыгиным и канадским игроком обороны Джереми Роем. Со всеми игроками заключены контракты на два сезона.

Напомним, Александр Яремчук стал третьим бомбардиром «Витязя» в минувшем сезоне, Джереми Рой — пятым, а Станислав Яровой — 10-м. Канадский форвард также стал лучшим ассистентом подмосковной команды. Яремчук сыграл 59 матчей и набрал 36 (16+20) очков, на счету Роя четыре гола и 27 ассистов в 68 встречах. Яровой записал на свой счёт 16 (9+7) очков в 47 матчах, Бусыгин — 3 (1+2) балла в 42 матчах.