«Витязь» объявил о продлении контрактов с четырьмя лидерами, включая одного легионера
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«Витязь» в официальном телеграм-канале объявил о продлении контрактов с четырьмя хоккеистами.
Соглашения продлены с российскими нападающими Александром Яремчуком и Станиславом Яровым, а также с защитником Ярославом Бусыгиным и канадским игроком обороны Джереми Роем. Со всеми игроками заключены контракты на два сезона.
Напомним, Александр Яремчук стал третьим бомбардиром «Витязя» в минувшем сезоне, Джереми Рой — пятым, а Станислав Яровой — 10-м. Канадский форвард также стал лучшим ассистентом подмосковной команды. Яремчук сыграл 59 матчей и набрал 36 (16+20) очков, на счету Роя четыре гола и 27 ассистов в 68 встречах. Яровой записал на свой счёт 16 (9+7) очков в 47 матчах, Бусыгин — 3 (1+2) балла в 42 матчах.
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