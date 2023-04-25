«Сибирь» продлила контракт с 22-летним воспитанником

«Сибирь» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с 22-летним защитником, своим воспитанником Егором Алановым до 30.04.2025 года. Предыдущее соглашение действовало по 30.04.2024.
Защитник провёл за «Сибирь» два сезона, в его активе 107 матчей, из них 98 в регулярных чемпионатах и девять в плей-офф. В минувшем сезоне Аланов отметился двумя заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Также в активе Егора есть 20 матчей в КХЛ за московское «Динамо».
«Сибирь» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» 1-4.
Напомним, новосибирский клуб ранее объявил о продлении контракта с голкипером Денисом Костиным.
- 25 апреля 2023
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