Вайсфельд: в «Ак Барсе» нет понимания, как улучшить большинство

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал неудачную игру «Ак Барса» в большинстве в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Напомним, казанцы за четыре игры лишь раз реализовали численное преимущество.

«Мне очень нравится выражение «можно попробовать». Билялетдинову не раз задавали вопрос, почему он ничего не меняет в большинстве, а он отвечал, что это нецелесообразно. Понимаете, сейчас не время идти на эксперименты. В столь сложных ситуациях менять надо, когда ты на 100% понимаешь: вот проблема и вот здесь её нужно решать. В «Ак Барсе» такого понимания нет. Если, например, игрок не попадает в пустые ворота, то что с этим делать?

Думаю, что «Ак Барс» играет несмело не по причине того, что игроки боятся или не хотят. Всё дело в том, что у команды нет потенциала. Они просто не могут играть более агрессивно, всё-таки в «Ак Барсе» много возрастных хоккеистов, притом среди лидеров. Мы же не знаем, какой ценой достались предыдущие победы», — приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

Напомним, пятый матч финальной серии состоится сегодня, 25 апреля, в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.