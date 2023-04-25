Вайсфельд: в «Ак Барсе» нет понимания, как улучшить большинство

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал неудачную игру «Ак Барса» в большинстве в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Напомним, казанцы за четыре игры лишь раз реализовали численное преимущество.
«Мне очень нравится выражение «можно попробовать». Билялетдинову не раз задавали вопрос, почему он ничего не меняет в большинстве, а он отвечал, что это нецелесообразно. Понимаете, сейчас не время идти на эксперименты. В столь сложных ситуациях менять надо, когда ты на 100% понимаешь: вот проблема и вот здесь её нужно решать. В «Ак Барсе» такого понимания нет. Если, например, игрок не попадает в пустые ворота, то что с этим делать?
Думаю, что «Ак Барс» играет несмело не по причине того, что игроки боятся или не хотят. Всё дело в том, что у команды нет потенциала. Они просто не могут играть более агрессивно, всё-таки в «Ак Барсе» много возрастных хоккеистов, притом среди лидеров. Мы же не знаем, какой ценой достались предыдущие победы», — приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».
Напомним, пятый матч финальной серии состоится сегодня, 25 апреля, в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 25 апреля 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:09
-
15:55
-
15:38
-
15:32
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:26
-
14:01
-
13:54
-
13:40
-
13:19
-
13:16
-
13:00
-
12:53
-
12:44
-
12:43
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:34
-
12:23
-
12:23
-
12:20
-
12:18
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:54
-
10:31