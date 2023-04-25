«Барыс» отреагировал на информацию о переговорах с форвардом Агостино

«Барыс» выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о переговорах с нападающим «Торпедо» Кенни Агостино.

«В ряде СМИ появились публикации о предложении контракта со стороны «Барыса» нападающему Кенни Агостино. Хоккейный клуб «Барыс» опровергает эту информацию и заявляет, что в данный момент не ведёт никаких переговоров с данным игроком», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что астанинский клуб предлагает Кенни Агостино контракт на 45 млн рублей.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Агостино сыграл за нижегородский клуб 29 матчей и набрал 11 (4+7) очков, в одной игре плей-офф результативными действиями не отметился.