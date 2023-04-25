Терещенко: болельщикам лучше, чтобы ЦСКА проиграл в пятом матче финала

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился впечатлениями от финала Кубка Гагарина и высказался о введении перекрёстного плей-офф в следующем сезоне.
«Хороший финал, хороший. Команды играют в достаточно закрытый хоккей? Нет. Никто не играет в защиту. Не знаю, кто говорит, что команды играют в защитный хоккей. Нормально играют ЦСКА с «Ак Барсом».
Ребята играют в первую очередь ради победы, клубов. Они играют ради болельщиков. Не для лиги. Болельщикам лучше, чтобы ЦСКА проиграл [в пятом матче]. Сыграют семь матчей.
Перекрёстный плей-офф придаст зрелищности Кубку Гагарина? Наверное, да. Можно было бы сделать, чтобы в плей-офф выходили первые 16 команд регулярного чемпионата», — приводит слова Терещенко «Спорт День за Днём».
Напомним, пятый матч финальной серии состоится сегодня, 25 апреля, в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 25 апреля 2023
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