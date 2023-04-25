Кожевников — о Панине: он мог найти более хлебный вариант, но остался верным «Салавату»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал продление контракта защитника Григория Панина с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2024/2025.

«Наступает время внимательно следить за трансферами. Пару недель назад покритиковал «Салават» за пассивность, но этот клуб хотя бы начал сохранять своих лидеров, вот вчера переподписал Панина.

В начале прошлого сезона у меня промелькнула мысль, что Панин рискует стать «ветеранчиком» — несколько матчей ему не удались. Но вскоре взял свой прогноз обратно, увидел, как благодаря лидерству Панина начала раскрываться молодёжь Уфы. Поэтому продление контракта с капитаном на два года — логичный шаг «Салавата».

Панину вскоре исполнится уже 38 лет? Ягру уже 51, но он вроде бы ещё двигается, что уж говорить о Панине. Повторюсь, в этом сезоне смотрелся он хорошо, побил личный рекорд. Наверное, мог выйти на рынок и найти более хлебный вариант, но остался верным Уфе. Прочитал в прессе, что важным фактором для Панина стало то, что в клубе остался тренер Виктор Козлов.

Но я вам хочу сказать, как бы Козлов ни возился с молодёжью и как бы ему ни помогал Панин, Уфе нужно усиление. Прежде всего во вратарскую линию. Мне рассказывали о талантливом Вязовом из «Толпара», но посмотрел на него в плей-офф МХЛ — и не впечатлился. У Уфы очень рискованный, молодой состав, без голкипера он не взлетит», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В минувшем чемпионате Панин сыграл 63 матча, набрав 16 (6+10) очков при показателе полезности «+9», провёл 122 силовых приёма и заблокировал 76 бросков.