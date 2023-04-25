Юрзинов-младший: хотел бы вернуться в КХЛ, у меня есть большая мотивация

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший рассказал о желании вернуться к работе с клубом КХЛ.

«Хотел бы вернуться к работе в КХЛ? Да, в мои планы не входило не работать в КХЛ. Конечно, я хотел бы вернуться в КХЛ. Скучаю по работе, у меня есть большая мотивация и огромное желание», — приводит слова Юрзинова-младшего «РБ Спорт».

Напомним, в своей карьере Юрзинов-младший работал в различных финских и российских клубах. Как старший тренер «Локомотива» – двукратный чемпион России (2002, 2003). Приводил «Торпедо» к победе в Высшей лиге (2007). Во главе «Салавата Юлаева» привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2013/2014. Был первым главным тренером «Куньлуня» и выводил команду из Китая в плей-офф КХЛ.