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Защитник «Колорадо» Макар рассказал про свой жёсткий хит на игроке «Сиэтла»

Защитник «Колорадо» Макар рассказал про свой жёсткий хит на игроке «Сиэтла»
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал эпизод четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Сиэтл Кракен» (2:3 ОТ), в котором он провёл жёсткий хит на форварде соперника Джареде Макканне.

«Я знаю, что голкипер отразил бросок, а потом я просто предположил, что шайба направляется в угол, потому что она падала сверху и я толком не видел её. В конце концов, я не пытался «убить» его. Однако я чувствую, что если бы я был в его положении, они сделали бы точно то же самое.

Я не пытался никому навредить. То, что произошло — это прискорбно», — приводит слова Макара сайт НХЛ.

Напомним, департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги сегодня, 25 апреля, проведёт слушание по поводу дополнительного наказания за данный грубый хит.

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