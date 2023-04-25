«Ак Барс» — ЦСКА: Мамин после пропуска трёх матчей финала вернулся в состав армейцев

«Ак Барс» и ЦСКА опубликовали составы на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 19:30.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.
Отметим, что в состав армейцев вернулся форвард Максим Мамин, пропустивший три игры финала из-за сотрясения мозга, полученного в первом матче с «Ак Барсом».
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Панкратов — Макаров, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.
Казанский клуб пятый матч подряд сыграет без изменений.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк, Терехов.
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