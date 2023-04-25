Ротенберг назвал хоккеистов, которые покинули расположение «России 25»

Главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды к майскому турне и назвал хоккеистов, которые не сыграют в этих матчах.

«Наша сборная команда «Россия 25» продолжает подготовку.

В понедельник прошли УМО, поиграли в футбол и настольный теннис (победил Андрей Педан). Сейчас едем в кинотеатр.

Команду покинули Коля Прохоркин и Игорь Ожиганов, которые тренировались с нами, а также Никита Новиков, Жора Солянников и Саша Волков. Спасибо большое им за работу, увидимся в следующем сезоне!

Завтра тренируемся на льду в таком составе:

Группа 1

Вратари: Серебряков и Исаев

Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин.

Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков.

Красные: Камалов – Пашнин, Лихачёв – Воробьёв – Порядин.

Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили, Зинченко, Яремчук.

Группа 2

Вратари: Николаев и Иванов

Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилёв – Кара.

Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана в различных городах.