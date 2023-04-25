Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг назвал хоккеистов, которые покинули расположение «России 25»

Ротенберг назвал хоккеистов, которые покинули расположение «России 25»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды к майскому турне и назвал хоккеистов, которые не сыграют в этих матчах.

«Наша сборная команда «Россия 25» продолжает подготовку.
В понедельник прошли УМО, поиграли в футбол и настольный теннис (победил Андрей Педан). Сейчас едем в кинотеатр.

Команду покинули Коля Прохоркин и Игорь Ожиганов, которые тренировались с нами, а также Никита Новиков, Жора Солянников и Саша Волков. Спасибо большое им за работу, увидимся в следующем сезоне!

Завтра тренируемся на льду в таком составе:

Группа 1
Вратари: Серебряков и Исаев
Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин.
Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков.
Красные: Камалов – Пашнин, Лихачёв – Воробьёв – Порядин.
Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили, Зинченко, Яремчук.

Группа 2
Вратари: Николаев и Иванов
Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилёв – Кара.
Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана в различных городах.

Материалы по теме
Стало известно расписание сборной «России 25» на майское турне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023