Ротенберг назвал хоккеистов, которые покинули расположение «России 25»

Главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке национальной команды к майскому турне и назвал хоккеистов, которые не сыграют в этих матчах.
«Наша сборная команда «Россия 25» продолжает подготовку.
В понедельник прошли УМО, поиграли в футбол и настольный теннис (победил Андрей Педан). Сейчас едем в кинотеатр.
Команду покинули Коля Прохоркин и Игорь Ожиганов, которые тренировались с нами, а также Никита Новиков, Жора Солянников и Саша Волков. Спасибо большое им за работу, увидимся в следующем сезоне!
Завтра тренируемся на льду в таком составе:
Группа 1
Вратари: Серебряков и Исаев
Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин.
Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков.
Красные: Камалов – Пашнин, Лихачёв – Воробьёв – Порядин.
Зеленые: Карпухин – Федотов, Джиошвили, Зинченко, Яремчук.
Группа 2
Вратари: Николаев и Иванов
Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилёв – Кара.
Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана в различных городах.
- 25 апреля 2023
-
19:22
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:31
-
18:19
-
18:06
-
17:44
-
17:33
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:09
-
15:55
-
15:38
-
15:32
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:26
-
14:01
-
13:54
-
13:40
-
13:19
-
13:16
-
13:00
-
12:53
-
12:44
-
12:43
-
12:40