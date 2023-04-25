Евгений Кетов прокомментировал завершение игровой карьеры

Евгений Кетов на своей странице в одной из социальных сетей прокомментировал завершение игровой карьеры.

«Дорогие друзья! Сегодня я хочу сообщить об одном очень важном решении, которое я принял после завершения сезона. Этот чемпионат стал заключительным для меня как хоккеиста. За плечами 18 лет на профессиональном уровне, золото чемпионата мира, два Кубка Гагарина, сотни выигранных матчей, множество голов и передач. Но самое главное — это невероятные воспоминания, которые подарил мне хоккей.

Хочу сказать огромное спасибо всем моим партнёрам, тренерам, персоналу и, конечно же, болельщикам — всех люблю, уважаю и обнимаю! Огромная благодарность всем клубам, за которые я имел честь выступать. И отдельные слова для СКА и всего Петербурга — команда стала для меня настоящей семьёй, а город — родным домом. Каждый матч при переполненных трибунах Ледового — это что-то невероятное! Спасибо петербургским болельщикам за каждое мгновение абсолютного счастья! Моя карьера была бы невозможной без поддержки и помощи со стороны моей семьи. Спасибо всем моим родным и близким, особенно супруге Валерии и сыновьям Николаю, Платону и Владимиру за то, что всегда были рядом и придавали мне сил и в дни побед, и в дни неудач. Без вас, дорогие, ничего бы не было! Когда заканчивается один путь — всегда обязательно начинается другой.

Счастлив, что остаюсь в системе клуба, но в новом качестве — я перехожу на тренерскую работу в штабе СКА. Огромное спасибо за доверие Роману Борисовичу [Ротенбергу]. Постараюсь его полностью оправдать. Увидимся в следующем сезоне!» — написал 37-летний экс-форвард.

Отметим, что Кетов успел поиграть в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Последние 10 лет нападающий провёл в санкт-петербургской команде.