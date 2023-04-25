Сушинский ответил на критику финала Кубка Гагарина из-за отсутствия зрелищности

Чемпион мира Максим Сушинский рассказал про финальную серию Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (1-3) и оценил введение со следующего сезона перекрёстного плей-офф.
«Я смотрел только одну игру [финала]. Она была достаточно хорошей и интересной.
Финал получается незрелищным, поскольку команды играют в закрытый хоккей? Тут главное результат. У каждого тренера есть своё видение, как его добиться. Они играют в тот хоккей, который приносит им успех.
Поражение ЦСКА пойдёт на пользу КХЛ? Я не заинтересован в победе ни одной из команд. Мне как зрителю будет интересно посмотреть седьмой матч.
Перекрёстный плей-офф придаст зрелищности Кубку Гагарина? Наверное, да, посмотрим. Но я считаю, что интереснее, когда играют «Металлург» и «Авангард», чем ЦСКА и «Авангард». Посмотрим, оба варианта хороши, ни больше ни меньше», — приводит слова Сушинского «Спорт День за Днём».
Ранее своими впечатлениями от финала Кубка Гагарина поделился Алексей Терещенко.
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