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Главный тренер «Колорадо» ответил на вопрос, сыграет ли Ничушкин в плей-офф

Главный тренер «Колорадо» ответил на вопрос, сыграет ли Ничушкин в плей-офф
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что у него нет информации о том, сыграет ли в текущем розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий клуба Валерий Ничушкин.

«Будет ли Ничушкин вообще играть в плей-офф? Я не знаю», — приводит слова Беднара журналист Адриан Датер в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 25 апреля, инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet заявил, что Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле.

Нападающий «Колорадо» Ничушкин не принял участия в третьем и четвёртом матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4, 2:3 ОТ, 2-2 в серии). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

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